Арестован племянник Сержа Саргсяна

Племянник третьего президента Сержа Саргсяна Айк Саргсян арестован сроком на два месяца, сообщил пресс-секретарь СК Армении Вардан Тадевосян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Суд общей юрисдикции Еревана, таким образом, удовлетворил ходатайство следственного органа, передают армянские СМИ.

31 мая были задержаны племянник Саргсяна и сын бывшего губернатора Сюника Сурика Хачатряна по обвинению в участии в массовых беспорядках 30 мая перед третьим правительственным корпусом.