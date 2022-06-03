Еще одна британская принцесса переехала в другую страну

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения переехала в Португалию вместе с супругом Джеком Бруксбэнком и их годовалым сыном Августом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Переезд семьи состоялся после того, как Бруксбэнк получил новую работу у мультимиллионера Майка Мелдмана - бизнесмена, который дружит с актером Джорджем Клуни. Он устроился в отдел продаж, маркетинга и продвижения частного курорта CostaTerra Golf and Ocean Club, который строится к югу от Лиссабона.

В отличие от принца Гарри, еще одного внука королевы, перебравшегося в другую страну, Евгения планирует регулярно приезжать на родину. Находясь в Великобритании, она будет жить в коттедже Айви в Кенсингтонском дворце. Принцесса продолжит работать в художественной галерее Hauser & Wirth в Лондоне в гибком графике и удаленно.

В свою очередь, Гарри и Меган Маркл, второй год живущие в Калифорнии, продлили аренду коттеджа Фрогмор, который до недавних пор занимали Евгения, Джек и Август. Это дало повод для слухов о том, что они, возможно, станут проводить больше времени в Великобритании.

32-летняя принцесса Евгения Йоркская - дочь принца Эндрю, двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма. Она занимает 12-е место в линии наследования британского трона.