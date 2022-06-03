Моряки провели четыре дня в океане на плоту из коробок

Четверо индонезийских моряков провели четыре дня в океане на плоту из пенопластовых коробок после того, как их судно затонуло после шторма, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Русияди, Мухаммад Аджим, Ансори и Али Сабиби были единственными членами экипажа судна Zidane Express, которое в пятницу, 27 мая, шло от острова Саоби к острову Сабунтан в водах провинции Восточная Ява. Разразился сильный шторм, и Zidane Express получило серьезные повреждения - вода попала в выхлопную трубу, отключилась радиосвязь, а само судно начало тонуть.

Чтобы выжить, мужчины связали несколько имевшихся на борту пенопластовых коробок для хранения льда, взяли с собой запас пресной воды и продуктов и покинули терпящее бедствие Zidane Express на самодельном плоту. На следующий день береговая охрана Индонезии объявила судно пропавшим без вести, так как оно не прибыло в пункт назначения.

Началась спасательная операция, которая увенчалась успехом только в понедельник, 30 мая. Плот со спасшимися моряками обнаружили рыбаки, участвовавшие в поисках. Мужчин доставили на берег для оказания медицинской помощи. Как рассказал представитель спасателей, никто из спасенных серьезно не пострадал и они готовы вернуться домой