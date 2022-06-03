https://news.day.az/world/1467295.html В Турции прохожие начали снимать селфи на фоне человека, совершающего самосожжение - ВИДЕО
В Турции прохожие начали снимать селфи на фоне человека, совершающего самосожжение - ВИДЕО
В турецком городе Стамбул молодой человек по имени Абдуллах Джихан Туран П. поджег себя на глазах у прохожих у башни Галата.
Как передает Day.Az со ссылкой на Dailymotion, cамым вопиющим в данном инциденте является то, что вместо того, чтобы помочь бедняге, свидетели трагедии начали снимать селфи на его фоне.
Следует отметить, что огонь потушили владельцы местных магазинов. Пострадавший был доставлен в больницу, где получает лечение.
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