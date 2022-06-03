В Турции прохожие начали снимать селфи на фоне человека, совершающего самосожжение

В турецком городе Стамбул молодой человек по имени Абдуллах Джихан Туран П. поджег себя на глазах у прохожих у башни Галата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Dailymotion, cамым вопиющим в данном инциденте является то, что вместо того, чтобы помочь бедняге, свидетели трагедии начали снимать селфи на его фоне.

Следует отметить, что огонь потушили владельцы местных магазинов. Пострадавший был доставлен в больницу, где получает лечение.