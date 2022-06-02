Трактор, буксирующий лесовоз, совершил «кувырок» назад в Бразилии

Работники лесозаготовительной компании установили камеру видеонаблюдения на опасном подъёме и приступили к буксировке грузовика, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Судя по кадрам видеозаписи, трактору не хватило мощности и он сначала покатился назад, а затем перевернулся и чудом не обрушился на кабину большегруза.

Во время крушения один из рабочих бросил полено под колёса укатившегося грузовика, но было уже слишком поздно. В результате происшествия никто из рабочих, включая выпавшего из кабины тракториста серьёзно не пострадал.