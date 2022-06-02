https://news.day.az/world/1467304.html Трактор, буксирующий лесовоз, совершил «кувырок» назад в Бразилии - ВИДЕО
Трактор, буксирующий лесовоз, совершил «кувырок» назад в Бразилии - ВИДЕО
Работники лесозаготовительной компании установили камеру видеонаблюдения на опасном подъёме и приступили к буксировке грузовика, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Судя по кадрам видеозаписи, трактору не хватило мощности и он сначала покатился назад, а затем перевернулся и чудом не обрушился на кабину большегруза.
Во время крушения один из рабочих бросил полено под колёса укатившегося грузовика, но было уже слишком поздно. В результате происшествия никто из рабочих, включая выпавшего из кабины тракториста серьёзно не пострадал.
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