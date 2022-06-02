Елизавета II повысит зарплату своим служащим

Королева Елизавета II повысит зарплату сотрудникам дворца на 5%, чтобы помочь справиться с кризисом стоимости жизни и инфляцией, приурочив это к своему платиновому юбилею. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источник во дворце, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это "не юбилейный бонус - это признание усердной работы каждого за последние два года", подчеркивает источник. Британская королева решила повысить зарплату своему персоналу, чтобы отблагодарить сотрудников за усердную работу во время пандемии и подготовку похорон герцога Эдинбургского. Источник во дворце уточняет, что "сотрудники получат повышение зарплаты минимум на 2,5%, которая может быть увеличена до 5% в зависимости от их личных результатов. Но будет справедливым сказать, что большинство получит [прибавку в] 5%".

Известно, что штатные дворцовые сотрудники получают более низкую зарплату по сравнению с другими британскими служащими. Согласно данным Национальной статистической службы, средний годовой заработок сотрудников дворца в 2020 году составил 27,7 тыс. фунтов стерлингов ($34,6 тыс.), в то время как средний годовой заработок других служащих Соединенного Королевства был оценен в 31,5 тыс. фунтов ($39,4 тыс.).

По итогам апреля годовая инфляция в Великобритании разогналась до 9% - самого высокого показателя за 40 лет. По оценкам Банка Англии, к концу года уровень инфляции в Соединенном Королевстве превысит 10%. Ранее лондонский Центр экономических и бизнес-исследований выпустил доклад, в котором предупредил о том, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х годов.

Торжественные мероприятия по случаю 70-летнего юбилея пребывания на троне Елизаветы II, а также отмечаемого в этом году 96-летия монарха, начнутся 2 июня. Кульминацией праздничных мероприятий станет запланированный на 5 июня парад с участием 10 тыс. человек, среди которых ожидаются знаменитости. Шествие начнется под перезвон колоколов Вестминстерского аббатства, откуда его участники проследуют до Букингемского дворца.