Главный операционный директор Meta покинет пост

Шэрил Сэндберг покинет пост главного операционного директора (COO) Meta Platforms, который она занимала 14 лет, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

На своей странице в Facebook 52-летняя Сэндберг заявила, что уйдет с поста главного операционного директора компании осенью этого года, однако останется членом совета директоров Meta.

"Когда я пришла на эту работу в 2008 году, я думала, что останусь здесь лет на пять. Теперь, 14 лет спустя, пришло время начать писать новую главу моей жизни", - отметила Сэндберг.

За годы работы в компании Сэндберг выстроила ее коммерческую деятельность, превратив социальную сеть для студентов Гарварда в одну из крупнейших рекламных организаций мира, отмечает The Wall Street Journal. Доходы Meta от рекламы в прошлом году составили порядка $115 млрд.

Место главного операционного директора после ухода Сэндберг займет Хавьер Оливан, занимающий в настоящее время в компании пост директора по развитию.

Акции Meta прибавляют в цене 0,2% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 44%.