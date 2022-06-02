Главный операционный директор Meta покинет пост
Depozit faizini öncədən al!

Шэрил Сэндберг покинет пост главного операционного директора (COO) Meta Platforms, который она занимала 14 лет, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

На своей странице в Facebook 52-летняя Сэндберг заявила, что уйдет с поста главного операционного директора компании осенью этого года, однако останется членом совета директоров Meta.

"Когда я пришла на эту работу в 2008 году, я думала, что останусь здесь лет на пять. Теперь, 14 лет спустя, пришло время начать писать новую главу моей жизни", - отметила Сэндберг.

За годы работы в компании Сэндберг выстроила ее коммерческую деятельность, превратив социальную сеть для студентов Гарварда в одну из крупнейших рекламных организаций мира, отмечает The Wall Street Journal. Доходы Meta от рекламы в прошлом году составили порядка $115 млрд.

Место главного операционного директора после ухода Сэндберг займет Хавьер Оливан, занимающий в настоящее время в компании пост директора по развитию.

Акции Meta прибавляют в цене 0,2% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 44%.