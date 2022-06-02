Мотоциклист, объезжая скутер, в полёте продолжил движение

Стремительное происшествие, случившееся на автодороге в уезде Чжанхуа (остров Тайвань, КНР), было запечатлено с разных ракурсов, камерами, установленными на обочине, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Мотоциклист, уходя от столкновения с другим участником движения, неожиданно покинул седло своего "железного коня", но пережил падение и самостоятельно поднялся на ноги.

Видеосюжет, размещённый на зарубежном развлекательном портале, привлёк внимание большого количества интернет-пользователей, многие из которых посчитали, что оба мотоциклиста нарушали ПДД.