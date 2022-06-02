Китаянка, сдавая задним ходом, перепутала педали и разнесла кафе

Владелец питейного заведения пережил не самые приятные моменты в своей жизни, когда успел спастись от неуправляемого автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Неопытная автовладелица, находящаяся за рулём легковушки, крайне неудачно выехала задним ходом с территории парковки. Китаянка нажала на педаль акселератора и заехала в кафе, владелец которого чудом успел отбежать в сторону.

По данным СМИ, никто в результате происшествия не пострадал. Автовладелица заявила, что оплатит ремонт питейного заведения.