ООН призвала прекратить самоубийственную войну против природы

Человечеству напомнили о надвигающейся климатической катастрофе во время конференции по проблематике окружающей среды "Стокгольм 50+". Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал прекратить самоубийственную войну против природы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Гутерриш отметил, что глобальное благополучие оказалось под угрозой из-за того, что люди недостаточно заботятся об окружающей среде. "Да, мы спасли озоновый слой, что является отличным примером международного сотрудничества, который должен вдохновлять нас и дальше. Однако по мере того, как мы становимся более процветающими и многолюдными, наше влияние на окружающую среду становится непосильно тяжелым", - пояснил он.

Природные системы Земли не могут соответствовать требованиям населения - человечество потребляет на уровне 1,7 планеты ежегодно. При мировом потреблении на уровне богатейших стран понадобилось бы более трех планет в год. Гутерриш напомнил, что с каждым годом становится больше людей, которые погибают или перемещаются из-за климата. Деградация экосистемы приводит к потере биоразнообразия и угрожает более чем трем миллиардам человек. "Нам необходимо сменить курс сейчас, равно как и положить конец бессмысленной и самоубийственной войне против природы", - добавил генсек.