ВОЗ связывает вспышку оспы обезьян с изменением климата

Вспышки болезней, подобных оспе обезьян и лихорадке Ласса, стали происходить чаще обычного в связи с изменением климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Поскольку изменение климата способствует быстрому изменению погодных условий, что ведет например, к засухе, животные и люди в поисках пищи меняют свое поведение. В результате характерные для животных болезни передаются людям", - пояснил он, добавив, что "вероятность возникновения инфекций и риски их распространения в наших сообществах возрастают".

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

Во вторник глава ВОЗ заявил, что располагает сведениями о более чем 550 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян в 30 странах.