В столице Северной Кореи отменили все COVID-ограничения

В Пхеньяне сняли практически все COVID-ограничения, которые были введены 12 мая из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Северной Корее, передает Day.Az.

"29 мая нам разрешили выход в город для посещения продовольственного магазина, расположенного в дипломатическом квартале. Как мы смогли заметить, в городе возобновилась работа общественного транспорта, на улицах появились прохожие, заработали некоторые торговые точки. На следующий день, 30 мая, практически все ограничения <...> власти отменили", - рассказали дипломаты.

По оценке российского посольства, власти Северной Кореи держат ситуацию с пандемией коронавируса под контролем.

12 мая КНДР сообщила о первом за всю историю страны случае заражения COVID-19. На экстренном заседании Политбюро Ким Чен Ын заявил, что в стране "внезапно возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса", и призвал бороться со "зловредным вирусом" максимально жесткими мерами. По приказу Ким Чен Ына были задействованы военно-медицинские силы Народной армии для "стабилизации поставок медикаментов в Пхеньян".