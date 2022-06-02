https://news.day.az/world/1467381.html ДТП с автобусом в Японии - пострадали школьники
ДТП с автобусом в Японии - пострадали школьники
По меньшей мере 18 школьников пострадали в результате ДТП, произошедшего в четверг на трассе в префектуре Гумма на востоке Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.
По его данным, в результате аварии с участием перевозившего школьников автобуса и легкового автомобиля также пострадал учитель, сопровождавший детей. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, врачи диагностировали у них легкие травмы.
Сотрудники японской полиции приступили к расследованию обстоятельств произошедшего.
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