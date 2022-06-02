ДТП с автобусом в Японии

По меньшей мере 18 школьников пострадали в результате ДТП, произошедшего в четверг на трассе в префектуре Гумма на востоке Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, в результате аварии с участием перевозившего школьников автобуса и легкового автомобиля также пострадал учитель, сопровождавший детей. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, врачи диагностировали у них легкие травмы.

Сотрудники японской полиции приступили к расследованию обстоятельств произошедшего.