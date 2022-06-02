https://news.day.az/world/1467402.html В Испании полицейская машина сбила трех человек
В Испании полицейская машина сбила трех человек
Полицейская машина сбила трех человек в испанском городе Пальма (автономное сообщество Балеарские острова). Об этом сообщила в четверг газета Diario de Mallorca, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, в результате случившегося один человек погиб, два других находятся в тяжелом состоянии.
Причины ДТП пока не уточняются. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего.
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