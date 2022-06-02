В Испании полицейская машина сбила трех человек

Полицейская машина сбила трех человек в испанском городе Пальма (автономное сообщество Балеарские острова). Об этом сообщила в четверг газета Diario de Mallorca, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в результате случившегося один человек погиб, два других находятся в тяжелом состоянии.

Причины ДТП пока не уточняются. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего.