Свыше 100 военных объектов США планируется построить в Польше

Более 110 военных объектов Соединенных Штатов предполагается построить в Польше в ближайшие 10 лет. Об этом сообщил посол США в Польше Марек Бжезинский, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

2 июня в польском Повидзе, где находится боевая батальонная группа американской стороны, приступили к возведению склада вооружения.

"Сегодняшняя церемония закладки первого камня - это только одна из восьми таких запланированных, которые будут иметь место в течение этого лета", - уточнил Бжезинский.

По его словам, свыше 110 аналогичных объектов появятся в Польше.

"Это будут объекты, например, учебные, но также столовые, казармы и объекты другого назначения", - отметил Бжезинский.