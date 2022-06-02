Свыше 100 военных объектов США планируется построить в Польше
Более 110 военных объектов Соединенных Штатов предполагается построить в Польше в ближайшие 10 лет. Об этом сообщил посол США в Польше Марек Бжезинский, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
2 июня в польском Повидзе, где находится боевая батальонная группа американской стороны, приступили к возведению склада вооружения.
"Сегодняшняя церемония закладки первого камня - это только одна из восьми таких запланированных, которые будут иметь место в течение этого лета", - уточнил Бжезинский.
По его словам, свыше 110 аналогичных объектов появятся в Польше.
"Это будут объекты, например, учебные, но также столовые, казармы и объекты другого назначения", - отметил Бжезинский.
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