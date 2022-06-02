Депутат из Калужской области насмерть сбил лучшего друга сына

В селе Хвастовичи - траур. В последний путь местные жители провожают соседа, 23-летнего Александра. Цветы в руках, на дороге и у того самого места, где поздним вечером погиб молодой человек.

Он шел в гости к лучшему другу, тоже Александру, не спеша, рассказывают очевидцы.

"Они навстречу шли друг-другу. Встречаться шли. Они всегда гуляют вместе", - говорят очевидцы.

В этот раз увидеться товарищам так и не удалось. Рядом с домом лучшего друга Александра догнал внедорожник.

"Я сижу. Гляжу, хлопок такой. Я в окно глянула, машина стоит. Я говорю: дед, поднимайся, посмотри, что случилось? Может авария какая?" - поделилась свидетельница произошедшей трагедии.

На скрежет тормозов и шум резины отреагировали все соседи. Выбежали на улицу и увидели страшную картину. Под колесами УАЗа лежало тело молодого человека, на тот момент он был еще жив.

"Я подошел, он уже лежал там. Все. Я скорую вызвал", - рассказал сосед.

Пострадавший вскоре скончался. Водитель автомобиля, сильно нервничая, ходил около машины. Оказалось, за рулем был отец того самого лучшего друга, к которому шел Александр, муниципальный депутат Николай Быков. Спеша домой, прибавил газу, не справился с управлением и вылетел на обочину. Теща депутата рассказывает, отцовская ошибка психологически травмировала и ее внука.

"Саша, внук мой. Он вообще переживает. Почернел весь. Говорит, на миллион такого друга я не найду теперь. Он очень переживает", - говорит она.

Со слов очевидцев, главная причина аварии в состоянии депутата. Якобы тем вечером он выпивал, а потом сел за руль. В пользу этой версии говорит и то, что он отказался проходить медосвидетельствование. Но теща до последнего отстаивает честь народного избранника. Говорит, мужик он хороший, трудолюбивый и законопослушный.

"У нас вот, если мы вечером собираемся, они пешком со Светой приходят. Или сыновья, Саша у него, отвезет. Такого не замечала, не знаю. Даже в голове не укладывается", - поделилась она.

Депутат пытался поговорить с родными погибшего, даже пришел на прощание, но его выгнали из дома. Семья намерена наказать нарушителя по закону. Уголовное дело уже возбуждено, и никакие связи не помогут. Расследование происшествия на контроле областной прокуратуры.

Одно неверное и своевольное решение стоило жизни человека, отношений с сыном, и, возможно, свободы. Депутату Николаю Быкову грозит серьезный срок - до 12 лет колонии.