Депутат из Калужской области насмерть сбил лучшего друга сына
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Муниципальный депутат из Калужской области может на несколько лет отправиться за решетку после того, как на машине насмерть сбил человека. Отягчающим обстоятельством может стать то, что, по словам очевидцев, мужчина за рулем был пьян. Однако в этой истории есть обстоятельство, не имеющее значение для суда, но полностью перевернувшее жизнь сразу нескольких семей. Водитель задавил лучшего друга своего единственного сына. Корреспондент Игорь Капориков продолжит тему, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В селе Хвастовичи - траур. В последний путь местные жители провожают соседа, 23-летнего Александра. Цветы в руках, на дороге и у того самого места, где поздним вечером погиб молодой человек.

Он шел в гости к лучшему другу, тоже Александру, не спеша, рассказывают очевидцы.

"Они навстречу шли друг-другу. Встречаться шли. Они всегда гуляют вместе", - говорят очевидцы.

В этот раз увидеться товарищам так и не удалось. Рядом с домом лучшего друга Александра догнал внедорожник.

"Я сижу. Гляжу, хлопок такой. Я в окно глянула, машина стоит. Я говорю: дед, поднимайся, посмотри, что случилось? Может авария какая?" - поделилась свидетельница произошедшей трагедии.

На скрежет тормозов и шум резины отреагировали все соседи. Выбежали на улицу и увидели страшную картину. Под колесами УАЗа лежало тело молодого человека, на тот момент он был еще жив.

"Я подошел, он уже лежал там. Все. Я скорую вызвал", - рассказал сосед.  

Пострадавший вскоре скончался. Водитель автомобиля, сильно нервничая, ходил около машины. Оказалось, за рулем был отец того самого лучшего друга, к которому шел Александр, муниципальный депутат Николай Быков. Спеша домой, прибавил газу, не справился с управлением и вылетел на обочину. Теща депутата рассказывает, отцовская ошибка психологически травмировала и ее внука.

"Саша, внук мой. Он вообще переживает. Почернел весь. Говорит, на миллион такого друга я не найду теперь. Он очень переживает", - говорит она.

Со слов очевидцев, главная причина аварии в состоянии депутата. Якобы тем вечером он выпивал, а потом сел за руль. В пользу этой версии говорит и то, что он отказался проходить медосвидетельствование. Но теща до последнего отстаивает честь народного избранника. Говорит, мужик он хороший, трудолюбивый и законопослушный.

"У нас вот, если мы вечером собираемся, они пешком со Светой приходят. Или сыновья, Саша у него, отвезет. Такого не замечала, не знаю. Даже в голове не укладывается", - поделилась она.

Депутат пытался поговорить с родными погибшего, даже пришел на прощание, но его выгнали из дома. Семья намерена наказать нарушителя по закону. Уголовное дело уже возбуждено, и никакие связи не помогут. Расследование происшествия на контроле областной прокуратуры. 

Одно неверное и своевольное решение стоило жизни человека, отношений с сыном, и, возможно, свободы. Депутату Николаю Быкову грозит серьезный срок - до 12 лет колонии.