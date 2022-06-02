Случайные прохожие спасли запертого в машине ребенка в Петербурге

В Петербурге случайные прохожие спасли ребенка, которого отец оставил в закрытой машине на несколько часов. Малыш рыдал, показывал, что ему душно. Найти родителей быстро не получилось, поэтому пришлось идти на крайние меры и выбивать стекло. А вот когда на месте появился папа, всем сразу стало понятно, почему его дочь оказалась в опасности, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сотрудники полиции проводят спецоперацию по спасению малыша, закрытого в автомобиле. Ситуация опасная, счет идет на секунды. Мгновение и девочка уже в безопасности.

Поздно вечером очевидцы заметили припаркованный автомобиль, из которого доносился детский плач. Маленькая девочка сидела на заднем сидении в специальном кресле. Самостоятельно выбраться из салона она не смогла бы при всем желании, так как двери были заперты на замок. Прохожие вызвали полицию, и ближайший наряд прибыл на место за считанные минуты.

"Очевидцы сообщили, что ребенок задыхается и уже заснул. После этого незамедлительно доложили в УМВД по Невскому району в дежурную часть, а потом было принято решение разбить окно", - сообщил полицейский-водитель ППСП Невского района Петербурга Алексей Никифоров.

Через некоторое время к машине подошел отец, оставивший ребенка. Его сразу же задержали сотрудники полиции. Уже в отделе во время допроса он рассказал, что возвращался с загородной прогулки с дочкой. В машине закончился бензин, поэтому он отправился на поиски топлива. В запертом салоне поздно вечером девочка провела около часа.

"Не подумал совсем своей головой. Меня отвлекла дорога в 4,5 часа. Во-вторых, у меня телефон разряжался, растерялся на дороге", - оправдывается отец.

Вскоре выяснилось, что полицейские спасли девочку еще от одной возможной беды. По внешним признакам, ее отец находился в состоянии наркотического опьянения. Не исключено, что искал он совсем не бензин, а что-то другое. Но это уже не так важно. Главное ребенку сейчас ничего не угрожает, ее забрала мама. А отцу все же придется ответить. В отношении его могут возбудить уголовное дело за то, что оставил малышку в опасности.