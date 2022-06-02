Эпоха Елизаветы II

Елизавета II побила уже целый ряд рекордов по длительности пребывания на троне - как в Великобритании, так и в мире. Сейчас она старейший из живых монархов, а её царствование уже одно из самых продолжительных в истории человечества, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

При этом примечательно, что на престол Елизавета, в отличие от многих других рекордсменов, взошла уже в зрелом возрасте. Ей было 25 лет, когда 6 февраля 1952 умер её отец, король Георг VI. С тех пор в Великобритании сменились 14 премьер-министров, прошло множество политических и экономических кризисов, кризисные периоды пережила и королевская семья. За десятителия завершился распад Британской Империи, Королевство вступило в Евросоюз и вышло из него.

Не удивительно, что на Золотом и Бриллиантовом юбилеях церствования Елизаветы II - в 2002 и 2012 - государственные деятели называли её живым символом нации и исторической стабильности Великобритании. Сама она в обращениях к Парламенту говорила, что стала свидетельницей великих перемен.

В послании перед празднованием Платинового юбилея Елизавета II заявила, что вдохновлена достижениями этих 70 лет и смотрит в будущее с энтузиамом и уверенностью.