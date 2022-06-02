Два водителя устроили драку с погоней в Москве

Переломами носа и руки закончился ожесточенный поединок двух водителей в Москве. Причиной конфликта стал пустяк, они просто не поделили дорогу. Словно профессиональные бойцы, мужчины отрабатывали друг на друге приемы. Один из соперников уступал в весе другому, поэтому, чувствуя, что голыми руками не справится, взялся за оружие, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пострадавший таксист не видел смысла, да и не хотел больше драться. Сел за руль и уехал. Казалось, на этом все.

Однако, разгоряченный соперник жаждал продолжения, запрыгнул в машину и помчался следом. Состоялся второй раунд или нет, осталось уже за кадром.