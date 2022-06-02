Индия предложила Израилю совместно производить оружие

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил представителям израильских военных компаний и министру обороны Израиля Бени Ганцу совместную разработку и производство оружия на индийской территории. Об инициативе Дели сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры отметили быстрый рост оборонного сотрудничества между Индией и Израилем за последние несколько лет. Премьер-министр призвал израильские оборонные компании воспользоваться возможностями совместной разработки и производства в Индии", - говорится в сообщении канцелярии индийского премьера.

Глава израильского оборонного ведомства отметил продуктивность встречи с индийской стороной, но не стал отвечать об отказе или положительном ответе на предложение производить оружие совместно. "Поскольку мы отмечаем 30-летие превосходных связей, встреча дала нам возможность рассмотреть весь спектр отношений между Индией и Израилем и подтвердить нашу приверженность расширению сотрудничества на благо безопасности и процветания обеих стран", - написал Ганц в соцсетях.