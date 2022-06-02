Стамбульская биржа установила новый исторический рекорд

Торги на Фондовой бирже Стамбула закрылись с индексом BIST100 на отметке 2 601,56, стамбульский рынок акций вырос на 32,80 пункта (1,28%).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

Общий объем операций составил 40,9 млрд турецких лир (почти $2,5 млрд), что является рекордно высоким показателем за прошедшее время.

Аналитики отмечают, что опасения насчет инфляции и рецессии продолжают сказываться на стоимости активов. Предполагается, что годовая инфляция в Турции вырастет с 69,97% в прошлом месяце до 77,72%.

Власти Турции с конца прошлого года проводят так называемую новую экономическую политику с упором на дедолларизацию. Центробанк страны пятый месяц подряд держит неизменной учетную ставку на аукционах недельного репо на уровне 14%. При этом многие местные экономисты говорят о необходимости повышения ставки на фоне волатильности на финансовых рынках и высокой инфляции.

Национальная валюта - турецкая лира - начала резко обесцениваться в первых числах мая после публикации статистики по инфляции за апрель. По официальным данным, она достигла 70%, по неофициальным - приблизилась к 160%. По прогнозам экспертов, инфляция в Турции в мае превысит 80%.