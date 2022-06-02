Стало известно о проблемах в главной экономике Европы

После многих лет наращивания экспорта в Китай и налаживания энергетических связей с Россией главная экономика Европы, Германия, сталкивается со многими рисками.

Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.

Cильная зависимость ФРГ от производства делает государство более уязвимым, чем другие страны ЕС, отмечает издание. "Германия находится в катастрофическом экономическом положении. Опасения по поводу ее перспектив вполне оправданны", - рассказала о проблемах страны старший экономист ABN Amro Алин Шуилинг. Объем производства сократится во втором квартале, предсказывает она.

Ранее стало известно о прогнозе Европейской комиссии. Она ожидает, что в этом году только Эстония продемонстрирует более медленный экономический рост, чем Германия. В то время как инфляция в этих двух государствах будет выше, чем в среднем по 19 странам еврозоны.

Около 77 процентов немецких производителей жалуются, что нехватка материалов и оборудования наносит ущерб бизнесу больше, чем где-либо еще в Европе. Машиностроители страны снизили прогноз роста производства с четырех до одного процента. Бывший канцлер Ангела Меркель и ее предшественник Герхард Шредер усиливали зависимость страны от дешевой энергии из России, одновременно поощряя компании вести бизнес в Китае, что привело к плачевным последствием, отмечает издание.

"Это сделало Германию самой эффективной экономикой в ​​Европе, но теперь приходится платить высокую цену", - заявил миллиардер-инвестор Джордж Сорос. Согласно исследованию Allianz SE, семьи столкнутся с дополнительными расходами на продукты питания в размере более 250 евро на человека в этом году. Инфляция в Германии по итогам мая ускорилась с 7,4 до 7,9 процента в годовом выражении.