Пылевой туман накрыл Турцию

В Турции пылевой туман накрыл ряд регионов.

Как сообщает Day.Az, пылевой туман наблюдается в центре и районах города Хатай, а также в Адиамане, Хаккари, Газиантепе, Килисе и других населенных пунктах.

Метеорологи сходятся во мнении, что стихия пришла из Сирии.

Гражданам рекомендуется не выходить из дома.

В Адыйамане с полудня видимость резко уменьшилась из-за густого пылевого тумана.

Прогнозируется, что подобная погода сохранится до завтрашнего вечера.