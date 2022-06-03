https://news.day.az/world/1467518.html Пылевой туман накрыл Турцию - ФОТО
Пылевой туман накрыл Турцию - ФОТО
В Турции пылевой туман накрыл ряд регионов.
Как сообщает Day.Az, пылевой туман наблюдается в центре и районах города Хатай, а также в Адиамане, Хаккари, Газиантепе, Килисе и других населенных пунктах.
Метеорологи сходятся во мнении, что стихия пришла из Сирии.
Гражданам рекомендуется не выходить из дома.
В Адыйамане с полудня видимость резко уменьшилась из-за густого пылевого тумана.
Прогнозируется, что подобная погода сохранится до завтрашнего вечера.
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