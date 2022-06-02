Страшное ДТП в Подмосковье

В распоряженииРЕН-ТВ появился список пострадавших в ДТП с автобусом в Химках. Как сообщалось ранее, водителю стало плохо за рулем, он потерял сознание. Транспортное средство влетело в остановку в районе дома 16 по Ленинградскому шоссе, на которой находились люди, передает Day.Az.

По последним данным, пострадали 19 человек.

Петр Пициль, Бермет Тарыкчиева, Алина Голосеева, Тожибархон Умаров, Людмила Крупнова, Александр Крупнов, Хуан Родригес, Николай Гусев, Екатерина Веренеенко, Мария Никонова, Дмитрий Мельник, Александра Григоришина, Елена Голубева, Ирина Банникова, Наталья Шебаршина, Юлия Казакова, Шамиль Шакиров, Аида Аширбаева, Наталья Мясникова.