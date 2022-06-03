В Турции рухнула стена строящегося дома,
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В турецкой провинции Газиантеп из-за сильного шторма рухнула стена строящегося дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате обрушения стены дома в районе Арабан двое детей погибли и трое ранены.

Согласно информации, инцидент произошел вчера вечером.

Трое пострадавших детей находятся в больнице. По факту инцидента начато расследование.