https://news.day.az/world/1467529.html В Турции рухнула стена строящегося дома, есть погибшие
В Турции рухнула стена строящегося дома, есть погибшие
В турецкой провинции Газиантеп из-за сильного шторма рухнула стена строящегося дома.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате обрушения стены дома в районе Арабан двое детей погибли и трое ранены.
Согласно информации, инцидент произошел вчера вечером.
Трое пострадавших детей находятся в больнице. По факту инцидента начато расследование.
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