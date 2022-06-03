В Москве застрелили мужчину, находившегося в розыске в Армении

Неизвестный застрелил в центре Москвы мужчину, находившегося в розыске в Армении. Убитым оказался бизнесмен Оганес Камарян, передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Момент убийства предпринимателя попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как киллер подбегает сзади, стреляет из пистолета с глушителем в спину мужчины, затем еще раз - в голову, а после - фотографирует тело и убегает. Сопровождающая О.Камаряна 21-летняя Екатерина П. спасается бегством.

Сообщается, что О.Камарян был связан с несколькими консалтинговыми компаниями. Он был в розыске в Армении за тяжкое преступление: предварительно, за заказное убийство.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 105 и 222 УК РФ (убийство и незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия).