Защита детей от злоупотреблений в интернете

В прошлом году во всемирной сети циркулировало 85 миллионов изображений детской порнографии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Исследования показывают, что с 2010 года объём такого рода информации увеличился на 6000%. Представители правительств, гражданского общества и высокотехнологичных компаний встретились в Брюсселе в среду и четверг на глобальном саммите по защите детей от злоупотреблений и сексуальной эксплуатации в интернете. На нём своими болезненными воспоминаниями поделились повзрослевшие жертвы такого обращения. Среди них Даниэла Лиджеро, основательница движения "Смелость":

"Как многие из тех, кто перенёс подобные надругательства, я долгое время жила в страхе и молчании. Но я также вхожу в число немногих счастливчиков, потому что в конце концов я получила доступ к ресурсам, помощи и поддержке, которые позволили мне стать такой, какая я сегодня. "

К нынешним 47 годам Даниэла сделала успешную карьеру, работала в администрации американского президента Барака Обамы. Но в её душе не заживают шрамы от злоупотреблений, которым её с 6 лет подвергал близкий родственник и сосед. Когда она стала подростком, у неё хватило смелости довериться своим родителям, которые избавили её от этих домогательств. Лиджеро призывает и других жертв рассказывать о том, что с ними произошло:

"Я замечаю всё ещё много стигмы и стыда. Людям кажется, что злоупотребления могут происходить не у нас, не в наших семьях, не в наших сообществах, и где-то ещё. Но реальность такова, что дети в опасности. Имеются данные о том, что примерно каждая четвертая девочка и каждый восьмой мальчик в мире подвергались той или иной форме сексуального насилия. Так что нас таких много, но большинство из нас свою ужасную тайну скрывают".

Представитель ЮНИСЕФ Корнелиус Уильямс отмечает, что неподобающее обращение с детьми в интернете - это недавнее явление, ему всего лет десять. Но последствия остаются на всю жизнь, потому что порнографию удалять из сети трудно:

"Мы говорим о миллионах изображений детей, которые продолжают распространяться. Когда это изображение появляется снова, это наносит новую травму ребенку, который не сможет избавиться от этих изображений. Представьте, что в детстве вас подвергли насилию. По мере того, как вы становитесь личностью, мысли об это кружатся у вас в голове. Это никогда не кончается, это бесконечно. Это никогда не исчезнет".

В прошлом месяце Евросоюз предложил ряд мер, побуждающих технологические компании лучше выявлять подобную информацию и тех, кто её распространяет. Самым важным для всех, кто борется с этим явлением, - чтобы правосудие восторжествовало, сколько бы времени это ни заняло.