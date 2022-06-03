Сингапур готовится к новой вспышке коронавируса

Глава Минздрава Сингапура Он Е Кун предупредил о новой вспышке коронавируса в стране в следующие два месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Straits Times, передает Day.Az.

"Любое медицинское учреждение, в том числе дома для престарелых, должно быть готово к новой вспышке COVID-19, которая ожидается в июле-августе", - сказал Е Кун.

Министр отметил, что Сингапур не должен допустить повторения ситуации во время волны "омикрон"-штамма ковида, когда большинство заболевших попадали в госпитали.

Он также подчеркнул, что после массовой вакцинации граждан, особенно людей из группы риска, сингапурцы должны сохранять оптимизм и спокойствие.

Согласно официальным данным, за все время пандемии в Сингапуре выявили более 1,3 млн случаев заболевания коронавирусом и 1389 смертей.