Томаты поставили под угрозу власть в южно-азиатской стране

Политическая стабильность в Индии оказалась под угрозой из-за роста цен на помидоры. За месяц средняя розничная цена помидоров в южно-азиатской стране подскочила на 70 процентов и на 168 процентов по сравнению с прошлым годом - до 53,75 рупий (69 центов) за килограмм. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Томаты наряду с картофелем и луком служат основой для традиционных блюд. Рост цен создал проблемы для партии власти "Бхаратия Джаната", которая обещала фермерам всестороннюю поддержку и назвала развитие сельского хозяйства главным приоритетом. Сейчас дорогие продукты могут негативно сказаться на стартовавшей предвыборной кампании.

Запасы старого урожая истощаются, а новый урожай поступит примерно через три месяца. Одной из причин роста цен стала рекордная жара, из-за которой производство в некоторых районах страны сократилось. В марте и апреле температура в некоторых местах достигала почти 50 градусов по Цельсию.

Изнуряющая жара нанесла ущерб производству пшеницы в Индии, что побудило власти ограничить экспорт, на который мир рассчитывал, чтобы уменьшить дефицит, вызванный происходящим в Украине. Индия также ограничила экспорт сахара, чтобы запасов хватило для внутреннего потребления.