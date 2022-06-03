https://news.day.az/world/1467577.html Взрыв на химзаводе в Индии, семь погибших - ВИДЕО
Взрыв на химзаводе в Индии, семь погибших - ВИДЕО
Техногенной катастрофой обернулся крупный пожар на одном из индийских химических заводов. Огонь в промышленной зоне в считаные минуты перекинулся на соседние предприятия, окутав территорию едким дымом. А затем прогремел мощный взрыв, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По последним данным, погибли 7 человек - это сотрудники производства. Пострадавших десятки, многим из них понадобилась помощь врачей.
Сразу после аварии началась эвакуация населения из-за возможной угрозы распространения ядовитых веществ в воздухе.
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