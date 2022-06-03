Сигнальные огни в честь платинового юбилея королевы

В честь 70-лет правления Елизаветы II по всему Соединенному Королевству и столицах стран Содружества наций загорелись более трех с половиной тысяч сигнальных огней. 96-летняя королева лично приняла участие в церемонии во внутреннем дворе Виндзорского замка - ее загородной резиденции под Лондоном, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Огни засветились и на скульптурной композиции "Древо деревьев", установленной в Букингемском дворце. На конструкции высотой 21 метр закреплены горшки с 350 саженцами деревьев, растущих в королевстве.

На фасаде столичной резиденции появилась яркая световая проекция портретов королевы, выполненных в разные периоды ее царствования.

Под аккомпанемент горнов, корнетов и волынок сигнальные огни продолжали зажигались по всей стране, в том числе в лондонском Тауэре, на Валу Адриана, в королевских замках в Шотландии и Северной Ирландии и на четырех самых высоких горных вершинах Великобритании.

Церемонии сопровождались салютами и выступлениями музыкальных и танцевальных групп.