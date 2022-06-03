Сильный пожар в бизнес-центре в Москве

На 5, 6 и 7 этажах горящего бизнес-центра "Сетунь Плаза" находятся люди, они отрезаны огнем, сообщает Telegram-канал "112". Пожару присвоен максимальный уровень сложности.

По улице Горбунова в Москве из-за пожара перекрыто движение, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, передает Day.Az.

"Движение транспорта перекрыто по улице Горбунова из-за возгорания в здании. На месте работают оперативные службы города. Просим автомобилистов выбирать пути объезда", - говорится в сообщении.

В настоящее время площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров, борьбу с огнем ведут 180 человек и 41 единица техники, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

По информации из соцсетей, пожар начался с обшивки здания.