Пентагон планирует использовать гражданские сети 5G для военных целей

Минобороны США изучает технологию использования гражданских сетей 5G при организации защищенной военной связи. Об этом сообщает Janes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, 5G будут передавать лишь часть сигнала, в сети связи также будут задействованы ретрансляционные узлы воздушного базирования.

"Программа интегрированных тактических коммуникационных сетей Beyond 5G ориентирована на использование возможностей передачи данных от устройства к устройству (D2D) или дополнительных каналов связи, присущих коммерческим и военным приложениям 5G, чтобы предложить несколько новых архитектурных вариантов и возможностей проектирования системдля будущих тактических сетевых систем", - отмечается в публикации.

Пенгтагон планирует выбрать прототип решения до конца июня.