Названы предварительные причины пожара в бизнес-центре в Москве

В штабе пожаротушения Москвы рассказали, что причиной возгорания в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" на западе Москвы стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадного освещения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В то же время другой российский источник заявил, что рассматривается и версия поджога.

На кадрах видно начало пожара у входа в плазы.

Часть людей, заблокированных в горящем БЦ "Гранд Сетунь Плаза", вышли на крышу.