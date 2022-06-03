https://news.day.az/world/1467610.html Названы предварительные причины пожара в бизнес-центре в Москве - ВИДЕО
Названы предварительные причины пожара в бизнес-центре в Москве - ВИДЕО
В штабе пожаротушения Москвы рассказали, что причиной возгорания в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" на западе Москвы стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадного освещения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В то же время другой российский источник заявил, что рассматривается и версия поджога.
На кадрах видно начало пожара у входа в плазы.
Часть людей, заблокированных в горящем БЦ "Гранд Сетунь Плаза", вышли на крышу.
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