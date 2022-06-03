https://news.day.az/world/1467617.html Крупный пожар на складе резины и пластика в России - ВИДЕО
Крупный пожар на складе резины и пластика в России - ВИДЕО
В Татарстане локализован масштабный пожар - горели склады изделий из резины и пластика на площади около тысячи квадратных метров, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Возгорание в Набережных Челнах произошло в районе четырех часов утра. Как сообщили в МЧС России, загорелись резинотехнические изделия, после чего огонь перешел на расположенное рядом здание склада.
В ведомстве отметили, что тушение осложнялось "высокой пожарной загрузкой здания". К ликвидации огня были привлечены 90 специалистов экстренных служб и 30 единиц техники.
Причины пожара и сумма нанесенного ущерба устанавливаются.
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