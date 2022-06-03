МЧС показало кадры внутри горящего бизнес-центра в Москве

МЧС России обнародовало видео изнутрии бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза". На них видно, как пожарные передвигаются по зданию, в котором произошел пожар, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пожар в бизнес-центре начался 3 июня около 9.30. По информации МЧС, с верхних этажей были спасены два человека, одному из них потребовалась госпитализация.

Всего из горящего здания было эвакуировано более 120 человек. К тушению бизнес-центра привлечены три вертолета Ка-32, а также пожарный поезд.

По последней информации, огнеборцам удалось локализовать пожар.