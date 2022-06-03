Между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка

Пограничники Кыргызстана и Таджикистана вступили в перестрелку на границе.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу в пресс-центре киргизской погранслужбы.

"На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, в ходе несения службы в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области киргизский пограннаряд обнаружил пограничников Таджикистана, которые незаконно пересекли условную линию границы и прошли на территорию Кыргызстана.

"Игнорируя законные требования пограничников ПС ГКНБ КР покинуть территорию Кыргызской Республики, таджикские пограничники открыли огонь по кыргызским военнослужащим. Между пограничными нарядами двух стран завязалась перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы", - рассказали в пресс-службе.