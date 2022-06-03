Водитель автобуса потерял сознание и совершил тяжелое ДТП

Авария на Ленинградском шоссе в Москве, в результате которой травмы получили 18 человек, произошла по вине водителя пассажирского автобуса. Он потерял сознание за рулем, в результате многотонная машина протаранила остановку, но, к счастью, скорость была небольшой, и поэтому удалось избежать более серьезных последствий. Шоферу предстоит пройти полное обследование в больнице, ведь медосмотр перед рейсом показал, что он абсолютно здоров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Съемка трясущимися руками и эмоциональные комментарии - то ли от неопытности, то ли от страха. Распространившиеся в Сети кадры сделал один из очевидцев, который ждал на остановке автобус 851 маршрута.

На глазах десятков пассажиров многотонный автобус, именуемый в народе "гармошкой", сначала заехал на тротуар, а затем врезался в бетонное основание подземного перехода. В салоне на тот момент находилось около 20 человек, многие из них получили травмы. Кругом обломки пластика, битое стекло и кровь.

"Многие пассажиры, которые получили травмы, смогли самостоятельно покинуть салон автобуса и сами же себе оказали первую медицинскую помощь. На месте можно обнаружить окровавленные салфетки, рядом с той самой остановкой", - показал корреспондент Дмитрий Юзупчук.