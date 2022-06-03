Чемпион России по бегу избил мужчину в лифте

В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры избиения экс-спринтера Александра Хютте мужчины в лифте, а затем в подъезде элитного ЖК в Петербурге, передает Day.Az.

Как видно на кадрах, мужчина ехал в лифте, а вместе с ними там находился полуголый спортсмен. Когда лифт остановился и двери стали открываться, спринтер нанес удар.

Затем потасовка продолжилась уже в подъезде. Спортсмен наносит своей жертве удары, а тот пытается обороняться. По предварительным данным, спринтера уже задержали. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами доставили в медучреждение.

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел в 17-ом этаже дома на Приморском проспекте в Петербурге.

Хютте является четырехкратным чемпионом России в беге на короткие дистанции. В 2011 году он также выиграл золотую медаль на Командном чемпионате Европы.