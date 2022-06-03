Загрязнение Земли пластиком может утроиться

Загрязнение планеты Земля пластиком может утроиться к 2060 году. С таким заявлением выступили эксперты Организации экономического сотрудничества и развития. По их данным, к этому сроку ежегодное производство пластика достигнет 1,2 млрд в год, а мусора - 1 млрд в год. Даже в случае принятия жестких мер по ограничению спроса и улучшению технологий переработки, его производство увеличится в ближайшие 40 лет, говорится в сообщении. Однако принимаемые меры, тем не менее, способны увеличить долю переработки пластика с 12 до 40%, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Загрязнение пластиком - один из важнейших экологических вызовов 21 века, влияющий на масштабное разрушение экосистем и человеческого здоровья", - заявил Матиас Корманн, глава организации.

Начиная с 1950-х годов на планете произведено примерно 8,3 млрд тонн пластика, более 60% было выброшено на свалки, сожжено или выброшено в реки и океаны. В 2019 году в мире было использовано 460 млн тонн пластика, в два раза больше, чем двадцатью годами ранее.

Европейские поля, используемые для сельского хозяйства, являются крупнейшим в мире резервуаром частиц микропластика. К такому выводу пришли ранее ученые из Университета Кардиффа в статье, опубликованной в журнале Environmental Pollution. Они оценили, что от 31 до 42 тыс. тонн микропластика ежегодно выбрасывается на поля Европы, что не идет ни в какое сравнение с объемами, загрязняющими мировой океан.