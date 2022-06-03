Пограничники Кыргызстана и Таджикистана договорились об отводе сил от границы

Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести от границы в пункты дисклокации силы и средства, демонтировать инженерные сооружения, сообщает Погранслужба Кыргызстана по итогам переговоров, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В местности Булак-Башы и Торт-Кочо Баткенского района Баткенской области состоялись встречи пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана. По итогам переговоров стороны договорились осуществить отвод в пункты постоянной дислокации дополнительных сил и средств, прибывших в качестве усиления", - говорится в сообщении Погранслужбы.

Кроме того, стороны договорились произвести замену пограничных нарядов в двустороннем порядке, демонтировать инженерные сооружения, запретить отправку пограничных нарядов на господствующие высоты.

"В ходе переговоров стороны подтвердили необходимость исполнения принятых договоренностей, не допускать эскалации конфликта и решать все возникающие вопросы путем проведения переговоров. Отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы будут контролировать начальники пограничных застав Кыргызстана и Таджикистана", - отметили в пресс-службе.