В США громкий собачий лай признали нарушением закона

Округ Грэм в штате Северная Каролина в США признал громкий собачий лай нарушением местного закона о тишине. Об этом сообщает WRAL, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Норма местного закона предполагает, что звук, превышающий установленные пределы громкости, должен быть обоснован необходимостью.

В соответствии с решением окружного прокурора, лай семилетнего большого пиренея по кличке Лео признан нарушением этой нормы.

Отмечается, что хозяевам пса было предложено компромиссное решение - удаление голосовых связок.

"Я подтверждаю, что помощник окружного прокурора в моем округе предложил в качестве возможного решения проблемы нарушения городского постановления о шуме хирургическое удаление голосовых связок собаки. Сделано ли это было в шутку или всерьез, предложение было неуместным", - прокомментировал предложение секретаря окружной прокурор Эшли Уэлч.

Хозяева животного заявили, что оказались неудовлетворенными решением местных властей и планируют судиться дальше.