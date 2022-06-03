Эрдоган и Столтенберг обсудили членство Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом. Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Обсуждены заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Эрдоган отметил, что озабоченности Турции в сфере безопасности в связи с намерением Хельсинки и Стокгольма присоединиться к блоку базируются на справедливых и законных основаниях.

Глава турецкого государства подчеркнул, что обе страны должны открыто и четко продемонстрировать, что они прекратили поддержку терроризма, намерены снять санкции с Турции и готовы к союзнической солидарности.

Генеральный секретарь НАТО также акцентировал внимание на необходимости удовлетворить ожидания важного союзника альянса - Турции.