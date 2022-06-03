Новые санкции против РФ будут только ухудшать ситуацию на мировых рынках, урожай будет скромнее, а цены будут ползти вверх.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу в интервью телеканалу "Россия-1".

"Это будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений, а значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными. Значит, и цены будут идти только вверх, - констатировал он, комментируя новые рестрикции. - Это абсолютно недальновидная, ошибочная, я бы сказал, просто глупая политика, которая ведет в тупик".