https://news.day.az/world/1467811.html Новые санкции против РФ будут только ухудшать ситуацию на мировых рынках - Путин
Новые санкции против РФ будут только ухудшать ситуацию на мировых рынках - Путин
Новые санкции против РФ будут только ухудшать ситуацию на мировых рынках, урожай будет скромнее, а цены будут ползти вверх.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу в интервью телеканалу "Россия-1".
"Это будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений, а значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными. Значит, и цены будут идти только вверх, - констатировал он, комментируя новые рестрикции. - Это абсолютно недальновидная, ошибочная, я бы сказал, просто глупая политика, которая ведет в тупик".
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