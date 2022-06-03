https://news.day.az/world/1467812.html Полиция Армении применила светошумовые гранаты против протестующих - ВИДЕО
Полиция Армении применила светошумовые гранаты против протестующих - ВИДЕО
Впервые за весь период оппозиционных акций протеста полиция для разгона митинга применила свето-шумовые гранаты в ходе акций протеста на улице Прошяна, у правительственных дач.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
В тоже время правоохранители подвергают приводу активистов.
Ситуация обострилась после того, как один из координаторов движения "Сопротивление" - Ишхан Сагателян призвал полицейских разблокировать дорогу, чтобы участники акции смогли пройти к зданию парламента. После этого началась стычка между митингующими и правоохранителями.
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