Полиция Армении применила светошумовые гранаты против протестующих

Впервые за весь период оппозиционных акций протеста полиция для разгона митинга применила свето-шумовые гранаты в ходе акций протеста на улице Прошяна, у правительственных дач.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В тоже время правоохранители подвергают приводу активистов.

Ситуация обострилась после того, как один из координаторов движения "Сопротивление" - Ишхан Сагателян призвал полицейских разблокировать дорогу, чтобы участники акции смогли пройти к зданию парламента. После этого началась стычка между митингующими и правоохранителями.