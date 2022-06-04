В Турции произошло землетрясение

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8, передает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 107 километрах к юго-западу от города Бурса с населением около 1,4 млн человек. Очаг залегал на глубине 14 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.