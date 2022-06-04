https://news.day.az/world/1467838.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8, передает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 107 километрах к юго-западу от города Бурса с населением около 1,4 млн человек. Очаг залегал на глубине 14 километров.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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