Принадлежащий Абрамовичу оператор связи продадут за 1 фунт

Европейские предприниматели собираются купить принадлежащую Роману Абрамовичу и его партнерам британскую телекоммуникационную группу Truphone за 1 фунт стерлингов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает газета Financial Times.

Издание отмечает, что решение о продаже Truphone связано с санкциями, веденными в отношении российского миллиардера британскими и европейскими властями.

Новыми владельцами станут немецкий бизнесмен, соучредитель компании по производству подержанных автомобилей Auto1 Хакан Коч и его деловой партнер, бывший руководитель телекоммуникационных компаний и частный инвестор Пиррос Куссиос. Они получат 90% и 10% акций компании соответственно.

Сделка, как ожидается, будет закрыта в июне, резюмирует издание.