Алжир планирует купить турецкие противокорабельные ракеты

Алжир собирается закупить турецкие противокорабельные ракеты Atmaca у оборонной компании Roketsan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал своему алжирскому коллеге Абдельмаджиду Теббуну "беспрепятственное и быстрое рассмотрение сделки".

Отмечается, что на вооружении Национального флота Алжира уже есть китайские противокорабельные ракеты YJ-83, российские 3М-54 "Калибр" и Х-31, а также шведские RBS-15.

Atmaca - противокорабельная ракета большой дальности, разработанная в 2017 году турецкой компанией Roketsan. Обладает дальностью свыше 280 км. Боевая часть массой 220 кг. Испытания ракеты проводились в 2019-2021 годах с корвета Ada TCG Kinaliada в Черном море.