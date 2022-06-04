Церковная служба без королевы

Второй день торжеств в честь 70-летия со дня восшествия на престол Елизаветы II прошёл без монарха. Королева пропустила юбилейную службу в Соборе Святого Павла из-за плохого самочувствия, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

На англиканскую литургию были приглашены более 400 человек, среди которых представители дома Виндзоров, политики, военнослужащие, медработники и учителя.

Часть собравшихся у главного лондонского храма освистали премьер-министра Бориса Джонсона, отставки которого требует оппозиция из-за серии скандалов.

Праздничная служба стала первым публичным появлением принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании после их отказа исполнять представительские обязанности от имени Короны.

Несмотря на отсутствие королевы, подданные Елизаветы II пришли к собору, чтобы пожелать ей здоровья:

- Мне кажется, её возраст даёт о себе знать. Она всегда невероятно много трудилась, посещала столько мероприятий. Это просто удивительная женщина.

- Мне конечно жаль, что она не смогла прийти на службу, мы всегда рады её появлению. Вы знаете, это уже очень пожилая дама, но она столько сделала для страны. Я думаю, все восхищаются ей. Мы с пониманием относимся к таким ситуациям.

Пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что 96-летняя королева пропустит традиционные скачки на ипподроме Эпсом. Елизавета II будет наблюдать за дерби по телевидению.