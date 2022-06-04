Киллер Ервандян показал, как убил бизнесмена Камаряна в центре Москвы

Застреливший в центре Москвы бизнесмена Оганеса Камаряна киллер показал полицейским, как он совершил расправу над предпринимателем, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранее на место преступления приехал автозак вместе с подозреваемым в убийстве - его доставили для дачи показаний. Киллер рассказал, куда он отправился после совершения убийства.

Напомним, 62-летнего Камаряна застрелили в центре вечером 2 июня. Бизнесмен в компании 22-летней Екатерины Поповой возвращался из ресторана "Сейджи" на Комсомольском проспекте. Киллер поджидал его в арке во дворе дома. Он несколько раз выстрелил в Камаряна, сфотографировал его тело на телефон и скрылся.

Утром 3 июня стало известно о задержании предполагаемого киллера, им оказался 24-летний Айрик Ервандян. Сейчас с ним работают правоохранители. Ранее видео с подозреваемым показал СК.

Основная версия убийства - кровная месть. Расправу над бизнесменом учинили ровно через год после того, как в Армении был убит телохранитель коммерсанта Рафика Мадояна. По информации источника РЕН ТВ, задержанный киллер - брат убитого.

В настоящий момент полицейские выясняют, кто мог дать Ервандяну оружие. По некоторым данным, глушитель пистолета был самодельным.

Стоит отметить, что в 2013 году Камарян хотел организовать в Армении убийство самого Рафика Мадояна. За слежку за ним бизнесмен был готов платить по тысяче долларов в месяц, за убийство обещал полмиллиона долларов и дом в Испании. Однако полиция смогла раскрыть планы Камаряна и он пустился в бегство.

Седьмого апреля 2022 года предпринимателя задержали на Фрунзенской набережной в Москве. После убийства телохранителя Мадояна его объявили в Армении в международный розыск. После задержания он был доставлен в Хамовническую прокуратуру, где выяснилось, что у него есть гражданство России. По информации РЕН ТВ, прокурор принял решение продолжить разбирательство и не заключать Камаряна под стражу, взяв с бизнесмена обязательство о явке.